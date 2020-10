Afgelopen week 27.485 besmettingen en 925 opnames gemeld

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is nog verder opgelopen. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.485 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 19.326 positieve tests en in de week daarvoor 13.471.

Verder werden 925 mensen in een ziekenhuis opgenomen, tegen 601 in de week ervoor.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4548 positieve tests gemeld. Dat is iets minder dan de 4575 positieve tests van de dag ervoor. Dit waren er aanvankelijk 4581, maar dit is naar beneden bijgesteld.