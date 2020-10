App CoronaMelder zaterdag landelijk uitgerold

De app CoronaMelder wordt zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. Dat laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten. De wet over de app werd dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er begin september al mee in.

De app werd de afgelopen tijd in vijf regio’s in Nederland getest, vanaf zaterdag kan iedereen er gebruik van maken. De app vertelt de gebruiker wanneer deze in de buurt is geweest van een besmet persoon. De Jonge vindt het “mooi dat het gebruik van de CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd”.

In een aantal andere landen wordt al gebruik gemaakt van een soortgelijke app. “We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken”, zegt De Jonge. “De app kan daarin een belangrijke rol spelen, hoog tijd om die nu ook in Nederland te gaan inzetten.”