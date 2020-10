Brabanthallen krijgt ontheffing om 600 mensen te ontvangen

De Brabanthallen krijgt een ontheffing van de huidige coronamaatregelen. De evenementenhal mag zeshonderd mensen aan publiek ontvangen in plaats van het maximale aantal van dertig personen in de zaal, laat een woordvoerder weten.

“Het zijn zeker voldoende plekken om open te kunnen gaan”, aldus de woordvoerder. “Op deze manier is het de moeite waard en kunnen artiesten ook gewoon hun gang gaan.”

De locatie in Den Bosch is niet de enige culturele instelling die ontheffing kreeg. Door het hele land kregen instellingen die, maar de meeste mogen maar 250 bezoekers ontvangen. Eind september maakte de veiligheidsregio Brabant-Noord nog bekend geen ontheffingen te willen verlenen, maar kwam daar later toch op terug.

De zaal van de Brabanthallen is coronaproof ingericht. De komende tijd treden onder anderen Pieter Derks, Kovacs, Wim Kieft en Shirma Rouse in de zaal in Den Bosch op.