Indoorspelen slachtoffer van onduidelijke Covid-19 regels

Ballorig, een keten met 38 indoorspeeltuin locaties in Nederland, wijst nadrukkelijk op de onduidelijke en tevens verkeerde Covid-19 regels in Nederland. Ballorig houdt zich nadrukkelijk aan alle regels die vanuit de overheid gesteld worden. Wij staan nu eenmaal voor veilig en verantwoord spelen. Deze regels worden ook goed en duidelijk naar de gasten gecommuniceerd. Niet alleen Ballorig houdt zich aan deze regels, ook onze collega’s Monkeytown en Avontura en de andere spelers in deze markt, houden zich nadrukkelijk aan de geldende regels.

Een groot probleem is dat de huidige regels door de verschillende veiligheidsregio’s en gemeenten anders worden geïnterpreteerd. De beperking van het aantal bezoekers tot maximaal 30 omvat soms wel en soms geen kinderen tot en met 12 jaar. De locaties van Ballorig, net zoals de andere indoorspeeltuinen in Nederland, zijn met een gemiddelde omvang van 2.000 m2, zodanig van omvang dat afstand houden geen enkel probleem is. Ook kunnen zaken als het gebruik van toiletten, de in- en uitgangen, zodanig geregeld worden dat er voldaan wordt aan alle richtlijnen.

De huidige regelgeving, waarbij wij maximaal 30 gasten mogen ontvangen, is de nekslag voor onze bedrijfstak. Hiermee ontzegt de overheid kinderen de mogelijkheid tot gezond en veilig spelen. Dat kan en mag toch niet het geval zijn, aldus Jeroen Horbach, Algemeen directeur van Ballorig .

Wij vragen de overheid, mede namens onze collega’s, om eenduidige regels te stellen die gelden voor het gehele land. Hiermee wordt onduidelijkheid voorkomen. Regels die uitgaan van maximaal 100 personen in een ruimte waar verder de geldende regels gehandhaaft kunnen worden. Tegelijkertijd is het essentieel dat onze sector gehoord wordt in Den Haag en meedenkt en werkt aan een passende regelgeving. Hierdoor kunnen bedrijven hopelijk toch functioneren in deze veranderde samenleving en zal het aantal bedrijven dat noodgedwongen moet stoppen verder beperkt blijven.

Help ons en alle binnenspeeltuinen door onderstaande petitie te tekenen

https://binnenspeeltuinen.petities.nl/