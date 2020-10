Nat herfstweer houdt nog zeker een week aan

Het regenachtige weer is voorlopig nog niet voorbij. Volgens Weeronline blijft het nog de hele week nat. De meeste neerslag is voor het westen en noordwesten, waar in een paar dagen tijd 50 tot 100 millimeter regen valt.

De komende dagen is het een komen en gaan van buien. Af en toe trekken ook grotere regengebieden over het land en kan het een paar uur doorregenen. In combinatie met een stevige wind en 14 tot 16 graden is het typisch herfstweer. Tussen de buien door kan de zon zich wel even laten zien.

In Noord-Holland, op de westelijke Wadden en in het westen van Friesland valt, net als maandag, de meeste regen. Deze week kan regionaal ruim 100 millimeter vallen. De rest van het land krijgt minder regen te verduren, maar ook daar blijft het niet droog.

Na het weekend neemt de kans op buien geleidelijk af, maar het blijft wisselvallig.