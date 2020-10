Aanhoudingen bij demonstratie op plein bij Tweede Kamer

De politie in Den Haag heeft woensdagavond twaalf mensen aangehouden die demonstreerden op het plein bij de Tweede Kamer. Eerder die avond was op last van burgemeester Jan van Zanen een demonstratie tegen de coronawet ontbonden. Aanwezigen verlieten toen nog Het Plein, maar kwamen later omstreeks 21.00 uur weer terug, aldus de politie.

Er was geen aanvraag ingediend voor een demonstratie op het plein. Volgens een woordvoerder van de burgemeester was er ook geen sprake van een spontane demonstratie, omdat tientallen mensen zich vanaf woensdagochtend regelmatig op het het plein lieten zien. FVD-leider Thierry Baudet sprak hen in de middag toe.

In de Tweede Kamer werd woensdag gesproken over de coronawet. Dat debat gaat donderdag verder.