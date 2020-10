D66 en PvdA: spreid verkiezingen over meerdere dagen

De Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar zouden over meerdere dagen moeten worden gehouden, zodat mensen voldoende gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen. Dat is hard nodig gezien de coronacrisis, stellen D66 en PvdA.

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) wijzen op landen als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, waar kiezers ook al voor de verkiezingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Vanwege de pandemie kunnen niet alle gebruikelijke stemlokalen worden gebruikt, omdat daar niet voldoende afstand kan worden gehouden.

“We zullen het dit keer anders moeten doen om toch iedereen in staat te stellen veilig te stemmen. Door een aantal stembureaus een langere periode open te stellen kan drukte voorkomen worden en hoeft niemand in de rij te staan met anderen”.

Het verruimen van de openingstijden kan ook helpen om meer mensen naar de stembus te krijgen, denken Paternotte en Kuiken. “Als één van de weinige democratieën organiseren wij verkiezingen altijd op een gewone werkdag in plaats van op een zondag, zoals in al onze buurlanden gebeurt. Het gevolg is dat sommige mensen het domweg niet redden om te stemmen. Eerder kunnen stemmen geeft hen veel meer flexibiliteit.”