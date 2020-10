Eis: celstraf ex-hoofdredacteur Gaykrant wegens kinderporno

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam anderhalf jaar cel geëist tegen Hans P., voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant, wegens bezit en verspreiding van kinderporno. Van die eis is een half jaar voorwaardelijk. Bij de 44-jarige Amsterdammer P. zijn ruim 8500 foto’s en video’s aangetroffen, merendeels van kinderen onder de twaalf jaar en een deel van baby’s en peuters. De officier van justitie sprak van “beelden die niet aan te zien of te horen zijn”.

De officier vroeg de rechtbank aan het voorwaardelijke deel van de straf verschillende bijzondere voorwaarden te koppelen, waaronder verplichte behandeling en het meewerken aan controles van zijn computer en andere gegevensdragers.

Tijdens de ondervraging merkte de voorzitter van de rechtbank op dat het een heftig en gruwelijk dossier betrof, met daarin onder andere beelden waarop “akelige dingen met baby’s’ te zien waren. De regelmatig geëmotioneerde P. bekende, maar benadrukte dat hij geen pedofiele geaardheid had. Hij vertelde dat hij in de betreffende periode – tussen maart 2016 en begin dit jaar – niet goed in zijn vel zat en dat hij verslaafd was aan alcohol en drugs. Hij zou de beelden alleen hebben bekeken als hij onder invloed was. “Ik ben online afleiding gaan zoeken, ik heb dit niet uit seksuele behoefte gedaan”, aldus P. Hij zou begonnen zijn uit “een bepaalde nieuwsgierigheid” die uit de hand is gelopen. “Het ging mij niet zozeer om het materiaal, maar om de virtuele aandacht en erkenning.” Hij gaf aan het heel erg te vinden dat het zo ver was gekomen en dat hij graag een kans zou willen krijgen om het goed te maken.

P. is door gedragskundigen onderzocht. Zij hebben onvoldoende aanwijzingen gevonden dat bij P. sprake zou zijn van een pedofiele stoornis. Wel zou P. een persoonlijkheidsstoornis hebben en is het gevaar op herhaling matig tot groot als hij niet wordt behandeld. P. is volgens de deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar.

De advocaat van P. vroeg de rechtbank een straf op te leggen gelijk aan het voorarrest. Hij vroeg er rekening mee te houden dat P. “digitaal gebrandmerkt” was door de media-aandacht rond de zaak, waarbij P. met voor- en achternaam is genoemd en foto’s van hem zijn gepubliceerd. “De straf van de rechtbank eindigt, die straf is oneindig”, aldus de advocaat. De rechtbank doet 21 oktober uitspraak.