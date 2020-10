Kantonrechter Arnhem verlaagt 1,5 meterboetes naar 95 euro

Verschillende mensen die waren beboet voor het overtreden van coronamaatregelen, hebben van de kantonrechter in Arnhem een fors lagere boete opgelegd gekregen. Hun boetes gingen van 390 naar 95 euro. Een aantal is zelfs helemaal vrijgesproken.

De rechter deed woensdag uitspraak in 21 zaken waarin verzet tegen de prent was ingesteld. De boetes waren de afgelopen maanden opgelegd, vanwege het niet houden van 1,5 meter afstand of deelnemen aan een openbare samenkomst.

In de zaken waarin de rechter vond dat de bekeuring terecht was, verlaagde de rechter deze tot 95 euro, omdat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat dit het maximale bedrag zou moeten zijn voor het overtreden van de 1,5 meterregel. Ook de kantonrechter vindt dit bedrag passend in deze zaken.