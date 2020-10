Ov-bedrijven en reizigersvereniging waarschuwen voor kaalslag

De gezamenlijke ov-bedrijven en reizigersvereniging Rover waarschuwen voor de gevolgen van bezuinigingen in het openbaar vervoer volgend jaar. Het ov moet van het kabinet een half miljard euro bezuinigen en dat lukt alleen door reizigers meer te laten betalen of te snijden in trein- en busdiensten, zeggen zij in het AD.

De sector kreeg met Prinsjesdag 740 miljoen euro toegezegd van het kabinet voor 2021, maar dat dekt volgens belangenclub OV-NL maar 93 procent van de kosten. “Dat lijkt heel wat, maar betekent dat we als openbaar vervoer een half miljard euro moeten bezuinigen”, zegt voorzitter Pedro Peters.

Volgens OV-NL betekent dat de tarieven omhoog moeten of dat ov efficiënter moet rijden of het voorzieningenniveau omlaag moet brengen. “Dat betekent dat treinen en bussen minder frequent gaan rijden of dat buslijnen moeten worden opgeheven of samengevoegd,” zegt Peters. “De politiek moet vertellen hoe ze het ov in stand willen houden. Er zijn pijnlijke keuzes nodig. Je kunt met 93 procent aan inkomsten niet 100 procent blijven rijden.”

Reizigersvereniging Rover roept de overheid op niet rücksichtslos te snijden. “Die reizigers zijn echter tijdelijk afgehaakt. Zodra er straks een vaccin is, stappen vrijwel al die Nederlanders weer in”, zegt Saskia Kluit, die binnenkort begint als nieuwe voorzitter van Rover.

“Doordat het ov wordt aanbesteed is de sector al zeer efficiënt, bedrijven hebben weinig vet op de botten”, legt Kluit uit. “Dus dan moeten de kaartjes duurder worden of dient er gesneden te worden in het aantal verbindingen. Voor reizigers is dat ontzettend slecht.”