Zorgverzekeraars bereid tot noodsteun aan ziekenhuizen in 2021

Zorgverzekeraars willen ziekenhuizen volgend jaar te hulp schieten als ze door de coronapandemie in de financiële problemen komen. Daarvoor zijn gezamenlijke afspraken nodig die bovenop reguliere contracten met ziekenhuizen komen, schrijft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan Nederlandse ziekenhuizen.

Ziekenhuizen kregen dit voorjaar al financiële compensatie toegezegd van verzekeraars voor de inkomsten die zij door de virusuitbraak misliepen. Door de virusuitbraak hadden ic-afdelingen van ziekenhuizen het weliswaar druk, maar werd andere, reguliere zorg deels uitgesteld. Tegelijkertijd hadden veel zorgverleners hogere kosten aan bijvoorbeeld beschermingsmiddelen tegen besmettingen.

De kans is aanwezig dat ziekenhuizen op financieel gebied in het nauw komen, doordat oude begrotingen de prullenbak in moeten. Daar komt bij dat de druk op ziekenhuizen door de tweede golf coronabesmettingen weer hard toeneemt, met uitstel van andere zorg als gevolg.

Door aanvullende financiële steun voor 2021 toe te zeggen, hopen zorgverzekeraars de ziekenhuizen zo veel mogelijk zekerheid te bieden. Tegelijkertijd vindt Zorgverzekeraars Nederland dat ook de overheid, banken en zorgaanbieders zelf “een verantwoordelijkheid hebben in het opvangen van de extra kosten door corona”.