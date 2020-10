38 miljoen extra voor inlopen corona-achterstanden op scholen

Er komt extra geld beschikbaar voor scholen om leerlingen te helpen achterstanden weg te werken die ze hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Mbo en Hoger Onderwijs) trekken hier 38 miljoen euro extra voor uit.

Voor de zomer werd al 244 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bleek te weinig voor het aantal aanvragen dat er werd gedaan. “Door het extra geld kunnen nu alle aanvragen gehonoreerd worden”, zegt een woordvoerder.

Scholen kunnen het geld inzetten voor onder meer bijlessen, herfstscholen of andere inhaalprogramma’s. Per leerling is ongeveer 900 euro beschikbaar.

Eerder kondigde Slob aan te onderzoeken hoe groot de opgelopen achterstanden zijn. Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond.

Volgens Slob hebben scholen te maken met “uitdagende omstandigheden”, zoals het combineren van fysiek onderwijs en lessen op afstand. “Wij ondersteunen scholen daar zoveel mogelijk in, zodat leerlingen ondanks corona goed onderwijs krijgen.”