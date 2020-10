Pabo en verpleegkunde populair bij nieuwe hbo-studenten

Hbo-studenten kiezen steeds vaker voor een opleiding tot verpleegkundige of tot leraar in het basisonderwijs. Tot die conclusie komt de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwste aanmeldcijfers voor dit schooljaar.

Het aantal aanmeldingen voor de pabo steeg met 33,5 procent; van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Bij verpleegkunde is de toename 16,7 procent; van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Ook de aanmeldingen voor tweedegraads lerarenopleidingen nam met 7,1 procent toe.

“We zagen de belangstelling voor de hbo-opleidingen tot leraar en verpleegkundige vorig studiejaar al toenemen en die trend zet door”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hij wijst erop dat de personeelsproblemen in bijvoorbeeld het onderwijs hier niet direct mee verholpen zijn. “Deze studenten gaan pas over vier of vijf jaar aan het werk als leerkracht, dus daarmee lossen we het acute lerarentekort waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op. Daarom blijven de hogescholen ook actief inzetten op flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten”.

Het totale aantal aanmeldingen in het hbo stijgt dit studiejaar met 9,5 procent. Volgens de Vereniging Hogescholen komt dat mogelijk deels door de versoepelde doorstroming uit het voortgezet onderwijs als gevolg van de coronacrisis.