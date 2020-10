Rotterdam wil voetgangers meer ruimte geven

De gemeente Rotterdam wil het lopen in de stad stimuleren en heeft daarvoor het plan Rotterdam Loopt 25 opgesteld. In overleg met de bewoners van de stad worden maatregelen genomen om het wandelen in de stad veiliger en prettiger te maken.

De afgelopen jaren is al een aantal straten voetgangersvriendelijker gemaakt. Zo heeft de gemeente bij de Coolsingel een aantal rijbanen verwijderd waardoor er veel meer ruimte is ontstaan voor voetgangers en fietsers. Verder zijn bij de Pleinweg de oversteekplaatsen aangepakt, waardoor het veiliger en overzichtelijker voor voetgangers en fietsers is geworden.

De komende jaren gaat Rotterdam verder op die ingeslagen weg. Om inzicht te krijgen in het loopgedrag van de Rotterdammers, heeft de gemeente 3500 deelnemers gevraagd op een kaart aan te geven waar zij het prettig (hartje) en minder prettig (gebroken hartje) lopen vinden. Op de plekken waar de Rotterdammers het minder prettig vinden om te lopen, gaat de gemeente aan de slag. “Dit doen we samen met de wijken en de bewoners”, aldus de gemeente.

Op dit moment wordt al gekeken hoe op een locatie in Oud-Charlois voetgangers meer ruimte kan worden gegeven. Ook is het de bedoeling belangrijke bestemmingen als ov-stations, parken en scholen goed bereikbaar te maken via aantrekkelijke wandelroutes.