Coronavirus breekt drie records op één dag

Niet eerder werden in één etmaal zo veel coronabesmettingen geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Niet eerder waren er zo veel positieve tests in één veiligheidsregio. En niet eerder had een regio zo veel tests per 100.000 inwoners, de norm die de overheid gebruikt om te kijken of ergens extra maatregelen nodig zijn. Dag na dag blijkt dat de uitbraak in Nederland toch nog groter wordt en dat de grens steeds verder opschuift.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had tussen donderdagochtend en vrijdagochtend een recordaantal van 5983 meldingen van positieve tests gekregen. Een dag eerder werden 5829 nieuwe besmettingen geregistreerd en de dag daarvoor 4993. Die records hebben dus slechts een dag stand gehouden. In de afgelopen weken bleef een record nooit langer dan twee dagen staan. Het is slechts een paar weken geleden dat het aantal nieuwe gevallen voor het eerst boven de 2000 uitkwam. Een maand geleden telde Nederland ongeveer duizend positieve tests per dag, en in juni waren er minder dan 4000 besmettingen in een hele maand.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vestigde vrijdag ook een record. De regio telde 828 positieve tests. Voor het eerst registreerde een regio meer dan 800 besmettingen in een etmaal. Het oude record was donderdag gevestigd door Rotterdam-Rijnmond, toen daar 776 positieve tests binnenkwamen.

Ook de regio Haaglanden brak vrijdag een landelijk record. In Den Haag en omstreken werden 730 mensen positief getest, wat neerkomt op 65,4 gevallen per 100.000 inwoners. Niet eerder was het relatieve aantal besmettingen in een gebied zo hoog. Rotterdam-Rijnmond was donderdag uitgekomen op 58,5 positieve tests per 100.000 mensen.

De zogenoemde signaalwaarde, het niveau waarop de alarmbellen bij de overheid afgaan en misschien extra maatregelen nodig zijn, was een paar maanden geleden bepaald op 7 besmettingen per 100.000 mensen. Den Haag telt dus ruim negen keer zo veel gevallen.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel ver uit de buurt van de records. In de afgelopen drie dagen zijn 179 mensen in een ziekenhuis opgenomen, wat neerkomt op 59,7 mensen per dag. Begin april kwamen in drie dagen tijd 1792 coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen, oftewel 597,3 per dag.