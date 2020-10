Grapperhaus over kerkdiensten: we moeten allemaal offer brengen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) realiseert zich dat de aanscherping van de coronamaatregelen voor kerkgangers een “bitter offer” is, maar blijft erop hameren dat het nodig is om niet met grote groepen bijeen te komen. “We moeten met z’n allen dat offer brengen in het kader van de bestrijding van het virus.”

Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor veel andere mensen zijn de maatregelen lastig, erkent Grapperhaus. “Ik snap dat er bij veel mensen regelmatig vertwijfeling is. Je wilt zo graag toch dingen doen waarvan je zegt, die zijn essentieel voor mij. Voor een gelovige is dat het belijden van dat geloof. Voor iemand die een onderneming heeft, is dát heel essentieel.”

Afgelopen weekeinde organiseerde een kerk in Staphorst meerdere diensten met elk 600 aanwezigen. Grapperhaus sprak begin deze week met religieuze koepelorganisaties af om geen diensten met meer dan 30 man te houden, maar sommige kerken zijn niet blij met deze afspraak.

Op de vraag of het “asociaal” is om, nu de besmettingen oplopen, toch door te gaan met grote diensten wilde Grapperhaus niet ingaan. “Het gaat er momenteel helemaal niet om of mensen een etiket opgeplakt krijgen”, aldus de minister.

Hij doet wel een klemmend beroep “op heel Nederland” de regels na te leven. “Werk thuis, doe zo min mogelijk reisbewegingen en blijf zoveel mogelijk in je eigen biotoop.”