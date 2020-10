Grapperhaus praat met religieuze organisaties over corona

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) praat vrijdag weer met religieuze organisaties over hoe zij het beste kunnen omgaan met de coronacrisis nu het aantal besmettingen oploopt. Het gaat om een digitale ontmoeting met vertegenwoordigers van onder meer de christelijke, joodse, islamitische en boeddhistische geloofsgemeenschappen.

Hij wil kijken wat hij hen voor perspectief kan bieden, maar benadrukte eerder deze week dat de komende weken “strakke en stevige maatregelen” nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Eerder deze week sprak de minister een maximum van dertig bezoekers af. Onder meer binnen de katholieke kerk was teleurstelling. Daar werd 1,5 meter afstand gehouden en niet gezongen.

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, die zondag in opspraak raakte nadat ze diensten had gehouden met elk zeshonderd man, wil eerst de gesprekken van vrijdag afwachten voor ze met een besluit komt. Ze wil meer duidelijkheid over bijvoorbeeld doop- en belijdenisdiensten.

In de kerk in Staphorst is normaal plaats voor 2300 mensen. Tijdens de diensten van vorig weekend kon iedereen 1,5 meter afstand houden, maar er werden geen mondkapjes gedragen. Ook werd er gezongen.