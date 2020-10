‘Kabinet moet fors investeren in politie’

Het kabinet moet 600 miljoen euro in de politie investeren om die krachtiger te maken. Ook zijn er snel duizend extra agenten nodig voor opsporing in de wijken en moeten er bijna zeshonderd zijinstromers van buiten de politie bij komen, die voor meer kwaliteit zorgen. Als dat niet gebeurt, wordt het handhavingstekort groter en blijven meer zaken onopgelost, zegt OM-topman Gerrit van der Burg in De Telegraaf.

De krant zag een masterplan in voor de komende vijf jaar van het Openbaar Ministerie, politie, regioburgemeesters en het ministerie van Justitie en Veiligheid en sprak erover met Van der Burg en de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Het plan laat zien dat er op het gebied van politie en opsporing sprake is van te weinig mensen, een strafketen die volledig vastloopt en een gebrek aan innovatie.

Jorritsma zegt als voorbeeld dat in Oost-Brabant tweehonderd zedenzaken op de plank liggen door een gebrek aan specialisten en recherchecapaciteit. “Daarnaast zijn er tientallen zaken op het gebied van echt zware georganiseerde misdaad die we noodgedwongen moeten laten liggen. Bij vitale schakels van organisaties komen we niet. Mijn inschatting is dat in mijn stad zeker een miljard omgaat in in de drugsindustrie. Overal binnen onze politie-eenheid moeten we schuiven door schaarste. In de wijken is te weinig blauw.”

De afstand tussen wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid en opsporing en wat er nu mogelijk is, wordt steeds groter, zegt Van der Burg. “De nieuwe, moderne maatschappij vraagt om een modernere politie. Een WhatsApp-fraudeur of ander soort internetcrimineel is veel lastiger op te sporen dan de ouderwetse oplichter bij de deur. Er zijn meer technische middelen en specialisten nodig om de burgers te beschermen voor deze veranderde criminaliteit.”