Man die dochtertje (8) doodde in ziekenhuis voor de rechtbank

De man die ervan wordt verdacht dat hij in het voorjaar van 2019 zijn 8-jarige dochtertje Diya ombracht in het Maasstad Ziekenhuis, staat vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam.

Verdachte Steve B. (42) heeft eerder al toegegeven dat hij zijn dochtertje met een schaar in haar borst heeft gestoken en haar had achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie. Laat in de avond werd het meisje op zijn aanwijzing gevonden, zeer zwaargewond. Tijdens een spoedoperatie is het kind overleden. B. heeft verklaard dat hij zich niet kan herinneren waarom hij zijn dochter neerstak.

In de avond van 15 maart vorig jaar waren B. en Diya in het Maasstad Ziekenhuis voor klachten die B. had. De verdachte uit Hoogvliet had destijds last van angsten en wanen, waarvoor hij meermaals aan de bel trok bij instanties. De inspectie heeft daar onderzoek naar gedaan en concludeerde dat hulpverleners signalen niet voldoende oppakten, maar dat de dood van het meisje niet was te voorkomen.

De psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum adviseren de rechtbank de verdachte in ieder geval tbs met dwangverpleging op te leggen. Ze sluiten daarnaast niet uit dat B. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn dochtertje neerstak. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het misdrijf hem niet is aan te rekenen. B. zou dan wel verplicht worden een intensieve psychiatrische behandeling te ondergaan.