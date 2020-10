Storing opgelost, aanmeldzuilen ziekenhuizen werken weer

Bij alle ziekenhuizen die zijn aangesloten bij ict-dienstverlener ICTZ werken de aanmeldzuilen weer, is ook videobellen weer mogelijk en werken de online-dossiers. De storing die de systemen platlegde is opgelost en nu werkt alles weer, voor zowel patiënten als zorgverleners, zegt een woordvoerster.

Volgens ICTZ was er een probleem bij “de verbindingenleverancier van ons datacenter”. Daardoor konden patiënten donderdag niet bij hun medische dossiers en uitslagen van het laboratorium. De zorg en de behandelingen konden wel gewoon doorgaan.

Het probleem speelde donderdag in ieder geval bij het St Jans Gasthuis in Weert, de Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder, Isala in Zwolle, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend.