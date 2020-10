Bijna 1200 coronapatiënten in ziekenhuizen

De coronadrukte in de ziekenhuizen blijft toenemen. Ziekenhuizen behandelen zaterdag 1190 patiënten vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 51 meer dan op vrijdag.

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Daar liggen zaterdag 955 coronapatiënten, 55 meer dan op vrijdag en 370 meer dan vorige week zaterdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is het afgelopen etmaal iets gedaald, van 239 naar 235. Dat is de eerste afname in een week tijd.

Vanwege de drukte op de corona-afdelingen zijn de ziekenhuizen bijna drie weken geleden begonnen met het spreiden van patiënten. Ze worden verplaatst naar andere delen van het land. In de afgelopen 24 uur zijn negentien mensen verplaatst naar een andere regio, onder wie drie mensen die op een intensive care lagen. In de afgelopen drie weken zijn al 236 mensen naar andere delen van het land overgebracht. Ze komen voornamelijk uit de Randstad, omdat de druk het grootst is in ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet dat de druk op de ziekenhuizen blijft toenemen. “Patiënten worden vanuit de randstad verplaatst naar ziekenhuizen overal elders in het land.” Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6504 nieuwe coronagevallen gemeld. Kuipers waarschuwde er zaterdag, tijdens een online PvdA-evenement, al voor dat die nog altijd oplopende aantallen dagelijkse besmettingen laten zien dat de naleving van de coronaregels echt beter moet. Dat is volgens hem ook de enige manier om te voorkomen dat het hele land weer op slot moet.

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt in het AD dat het opnieuw gestegen aantal coronabesmettingen reden is snel in een volledige lockdown te gaan. “De maatregelen zijn niet afdoende gebleken”, zegt hij tegen de krant. “De bedoeling was flatten the curve. Dat wil nog niet lukken.” Hij zegt er een groot voorstander van te zijn “dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit.”