Experts verwachten dat coronavirus in zomer 2021 beheersbaar is

Economen en gezondheidsexperts verwachten dat het coronavirus rond de zomer van 2021 beheersbaar is en het gewone leven weer opgepakt kan worden. Ondanks dat we volop in de tweede golf zitten, kan het kabinet in hun ogen beter het ‘nieuwe normaal’ afschaffen. Dat zeggen ze tegen De Telegraaf.

“Het is redelijk om te denken dat dit rond de komende zomer grotendeels voorbij is”, stelt gezondheidseconoom Xander Koolman. Het kabinet is nu erg ad hoc bezig, maar zou juist ook een perspectief voor 2021 moeten schetsen, stellen de deskundigen.

“We weten steeds beter aan welke knoppen we kunnen draaien om corona onder controle te houden. Daarom zou de overheid op een rij moeten zetten wat wanneer beschikbaar is”, aldus ING-econoom Marieke Blom. Bedrijven en werknemers hebben volgens haar sterke behoefte aan “een stip op de horizon”.

De deskundigen verwachten niet dat het virus in 2021 is verdwenen. Maar meer kennis van het virus, een vaccin, forse inzet van sneltesten en beter bron- en contactonderzoek kan er in hun ogen voor zorgen dat het gewone leven weer mogelijk is en het ‘nieuwe normaal’ niet langdurig aanhoudt.

Ook het afbouwen van de steun voor bedrijven valt niet goed en leidt tot onnodige faillissementen en werkloosheid. “Het oude normaal zou het doel moeten zijn”, zegt hoogleraar Bas Jacobs. “Dan heeft het toch geen enkele zin om je hele economie te verbouwen?”