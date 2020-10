Politie maakt einde aan onaangekondigd protest op Plein Den Haag

De politie heeft zaterdagavond een onaangekondigd protest op het Plein in Den Haag beëindigd. Er is niemand aangehouden. De politie heeft de demonstranten “gevorderd om weg te gaan. Dat is gebeurd”, bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving door De Telegraaf.

De woordvoerster kon niet zeggen om hoeveel demonstranten het ging, maar volgens de Telegraaf waren het er ongeveer honderd. Onder hen zou ook Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid zijn geweest.

Die riep eerder op de avond op om zaterdag en de komende dagen naar het Plein te komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland.

Afgelopen week werden meerdere van dit soort demonstraties ontbonden. Afgelopen donderdag werden daarbij tachtig mensen opgepakt.