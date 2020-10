Trimbos: bied mensen hoop en structuur

Niet iedereen kan even gemakkelijk omgaan met de tweede golf van de corona-uitbraak in Nederland. De komende maanden kunnen voor sommige mensen heel zwaar worden. Het is belangrijk dat mensen hoop houden, dat ze ondersteuning krijgen en dat ze een structuur in hun dag houden, zegt het Trimbos-instituut. Vertrouwen in de toekomst kan mensen namelijk beschermen tegen “depressie, angst en zelfs suïcidaliteit”.

Eenzaamheid is een van de gevaren die op de loer liggen. Ouderen in verpleeghuizen en mensen met psychische aandoeningen kunnen er last van krijgen, maar jongeren ook, aldus Trimbos. “Mensen die sociale isolatie en eenzaamheid ervaren, hebben vaak een zwakkere weerstand, slapen slechter, hebben vaker last van depressies, problematisch alcohol- en drugsgebruik en hebben sneller te maken met cognitieve achteruitgang.” Trimbos roept op om verpleeghuizen niet meer af te sluiten, maar om manieren te vinden waarop familieleden van bewoners op een verantwoorde manier op bezoek kunnen komen.

Volgens het instituut zijn mensen de laatste maanden wat ongezonder gaan leven. Zo roken en blowen mensen meer. Tegelijk bewegen we minder. Dat kan komen door “stress, angst, eenzaamheid en verveling”.