‘Zorg mogelijk veel langer onder druk door tweede coronagolf’

De gezondheidszorg komt door de tweede golf van het coronavirus mogelijk veel langer onder hoge druk te staan dan bij de eerste piek van afgelopen voorjaar. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, tijdens een online PvdA-evenement.

“De vorige keer was het heel veel, maar duurde het een week of zes, toen was de grootste piek weer over”, aldus Kuipers. “Nu lijkt het erop alsof we er rekening mee moeten houden dat het een veel langere periode gaat worden, misschien wel het hele winterseizoen.”

De eerste piek heeft volgens Kuipers al laten zien welke ernstige gevolgen het kan hebben als de reguliere zorg verdrongen wordt door de zorg voor coronapatiƫnten. Mensen hebben later dan anders diagnoses gekregen van bijvoorbeeld kanker of hartfalen. Daarmee is schade ontstaan die wellicht te voorkomen was geweest.

De nog altijd oplopende aantallen dagelijkse besmettingen laten zien dat de naleving van de coronaregels echt beter moet, benadrukt Kuipers. Dat is volgens hem ook de enige manier om te voorkomen dat het hele land weer op slot moet.