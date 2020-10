Een op drie kiezers overweegt stemmen per post

Als in maart per post kan worden gestemd, overweegt een derde van de mensen die willen stemmen om van deze optie gebruik te maken. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar per post te stemmen, vanwege het coronavirus.

Is stemmen per post bij de verkiezingen in maart niet mogelijk, dan overweegt 11 procent van degenen die wel van plan waren hun stem uit te brengen om dit toch niet te doen. Partijen als CDA, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS zullen daar het meeste last van hebben, aldus De Hond. Van de potentiƫle kiezers van deze partijen overweegt dan rond de 15 procent thuis te blijven. FVD, D66 en PVV zullen er het minste last van hebben. Rond de 5 procent van de kiezers die mogelijk op deze partijen stemmen, overweegt dan thuis te blijven.

Als dit scenario echt wordt, zou dat FVD en D66 een tot twee zetels extra kunnen opleveren, en PVV twee tot drie, ten koste van met name CDA, PvdA of SP, aldus De Hond. “Hoewel overwegen nog niet betekent dat mensen dan zeker niet gaan stemmen”, tekent de opiniepeiler aan.