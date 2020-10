Meer dan 30 bezoekers in verschillende kerken

Hoewel het dringende advies is maximaal dertig bezoekers in kerken toe te laten, zijn er zondag in Nederland verschillende kerken die toch de deuren openen voor meer mensen. Onder meer in Barneveld en Barendrecht is dit het geval. “We willen ergernis voorkomen, maar ook de nuchterheid bewaren”, zegt een woordvoerder van de Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland.

In de Dorpskerk van Staphorst woonden zondagochtend enkele tientallen kerkgangers de dienst bij. In de kerk is ruimte voor 2300 kerkgangers per dienst, maar er werden er tot vorige week 600 toegestaan. Daarover ontstond toen commotie. Zaterdag maakte de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst bekend voortaan minder kerkgangers toe te staan.

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum heeft zondag drie diensten, waar per keer vierhonderd tot 450 mensen mogen komen. Het advies van maximaal dertig kerkbezoekers met het oog op het coronavirus is bij de gemeente uitvoerig overwogen, zegt een woordvoerder van de kerk. “Wij hebben een hele grote kerk. Een hoog gebouw, met goede ventilatie. Dat maakt het mogelijk meer mensen uit te nodigen.”

Normaal passen er volgens de zegsman zo’n tweeduizend mensen in de kerk. “We zijn dus al flink afgeschaald.” Daarbij is er een groep toezichthouders aanwezig, zijn er hygiënemaatregelen genomen en wordt een gezondheidscheck gedaan. Zingen gebeurt zachtjes en ingetogen. De gemiddelde afstand is 1,5 tot twee meter, dus dat zou niet tot problemen moeten leiden, geeft hij aan. De beslissing is genomen in overleg met de teamleider veiligheid van de gemeente Barneveld, die zou hebben aangegeven dat de kerk zich netjes aan de regels houdt, vertelt de woordvoerder. “Wij nemen de maatregelen ter harte. We willen echt voorkomen dat mensen ziek worden.”

Ook de Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht staat meer bezoekers toe, zo is op de website van de kerk te lezen. Per dienst worden 250 leden uitgenodigd. De kerk zegt dat voorzichtigheid geboden is, maar dat er ook vertrouwen mag zijn in God. De diensten door laten gaan, met 250 leden, kan volgens de kerk binnen de veiligheidsregels die nu gelden. “Wij blijven onder de huidige norm. Onze kerk heeft genoeg zitplaatsen voor de 1,5 meter. Er is een goede ventilatie.” Het zingen wordt wel beperkt, tot een vers per keer dat wordt gezongen. Bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen als ze buiten naar binnen gaan en andersom. Het mondkapje mag op de zitplaats af.

Vorige week ontstond er ophef omdat in de Hersteld Hervormde Kerk Staphorst bij meerdere diensten 600 mensen bij elkaar kwamen. Minister Ferd Grapperhaus sprak begin deze week met religieuze koepelorganisaties af om geen diensten met meer dan 30 man te houden. In Staphorst waren zondag beduidend minder mensen in de kerk.