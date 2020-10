Politie druk met (mogelijke) explosieven op meerdere plekken

De politie heeft het zondag druk met onderzoeken naar de vondsten van (mogelijke) explosieven. In Almere werd een explosief gevonden in een voortuin, waardoor ongeveer tien woningen moesten worden ontruimd. In Nijmegen trof een voorbijganger een mogelijk explosief aan onder een viaduct en in Zandvoort werd een auto meegenomen voor nader onderzoek.

Het explosief in Almere werd aangetroffen in een voortuin aan de Fijistraat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse om het explosief onschadelijk te maken. Om wat voor explosief het precies gaat, weet een politiewoordvoerder niet. Of sprake is van een doelgerichte actie, is ook nog onduidelijk. De evacu├ęs uit de ontruimde woningen worden opgevangen.

In Nijmegen ligt een mogelijk explosief onder een viaduct op de Neerbosscheweg. Het viaduct is afgesloten, de omgeving afgezet en de EOD is ingeschakeld, aldus de Gelderse politie.

In Zandvoort deden explosievenverkenners ook onderzoek, vanwege een verdacht pakketje bij een auto aan de Vondellaan. Daarbij werd geen explosief aangetroffen. De politie heeft de auto meegenomen en de locatie is weer vrijgegeven.