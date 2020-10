Ziekenhuizen in regio West schalen regulieren zorg 40 procent af

Ziekenhuizen in de regio West, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum, gaan per direct minder reguliere geplande zorg geven om ruimte te maken voor coronapatiënten. Vanaf zondag is de reguliere zorg in totaal 40 procent minder dan normaal, zo meldt het Netwerk Acute Zorg West zondag. Het gaat om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden, zoals een knie- of een oogoperatie.

“Het landelijke coördinatiecentrum patiënten spreiding (LCPS) berekent dagelijks wat de prognose is van het aantal Covid-patiënten op de intensive care en in de klinieken voor de regio’s. Helaas zien wij in regio West dat de werkelijke cijfers hoger zijn; er zijn meer besmettingen meer Covid-patiënten die moeten worden opgenomen en daardoor ook meer (ic-)opnames dan is voorspeld.”, aldus het NAZW. “De hoeveelheid opnames van besmette Covid-patiënten binnen regio West stijgt nog steeds. In de ziekenhuizen is sprake van een zorgelijke situatie.”

Het gaat om de ziekenhuizen Leids Universitair Medisch Centrum, Haaglanden MC, Groene Hart Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis, LangeLand, Alrijne Ziekenhuis en Haga.