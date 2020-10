FNV: mondkapjesadvies OMT zet veiligheid zorgmedewerkers op spel

Vakbond FNV Zorg & Welzijn noemt het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) over het gebruik van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg “onduidelijk” en stelt dat het “de veiligheid van werknemers op het spel zet”.

De bond vindt dat zorgprofessionals altijd zelf moeten kunnen beoordelen of ze gebruikmaken van beschermende middelen. Werkgevers moeten hen daar dan in voorzien. In een verklaring komen FNV, CNV, FBZ, NU91 en V&VN met een eigen algemeen advies: “Gebruik in de huidige situatie als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker, ook in de thuiszorg. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt.” De brancheorganisaties Actiz en Zorgthuis steunen die boodschap.

In het OMT-advies, waarvan conceptversies zijn uitgelekt, ziet FNV Zorg & Welzijn “vooral een heel ingewikkelde beslisboom met allerlei uitzonderingen om maar geen persoonlijke beschermingsmiddelen te hoeven gebruiken”.

“Overigens zonder enige onderbouwing”, vindt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. “Heel Nederland wordt door het OMT dringend geadviseerd om een mondneusmasker te gebruiken in ruimtes waar men geen 1,5 meter afstand kan houden, behalve in de zorg. Terwijl deze mensen elke dag hun leven wagen om in de frontlinie zorg te verlenen.”

Jong verwijst naar voorstellen die de sector begin juni al deed. “Het OMT moet ophouden om opnieuw onduidelijkheid te zaaien over beschermingsmiddelen, terwijl er al maanden een goed en duidelijk voorstel op de plank ligt.”

Ouderenbond ANBO gaat nog een stap verder en pleit ervoor het gebruik van medische mondkapjes in de thuiszorg verplicht te stellen. Zo’n verplichting ziet FNV niet zitten.