Ouderenbond vreest toename eenzaamheid

Ouderenbond ANBO vreest dat de eenzaamheid onder ouderen verder zal toenemen, nu het kabinet weer harder ingrijpt om het coronavirus terug te dringen. De bond toont begrip voor de maatregelen, maar waarschuwt voor de gevolgen.

“Al die maatregelen zijn er om kwetsbare mensen, onder wie veel ouderen, te beschermen”, zegt ANBO-bestuurder Atie Schipaanboord. “Maar ze hebben ook een keerzijde: eenzaamheid en sociaal isolement.

De ANBO heropende al eerder een telefoonlijn voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Mensen die daarnaar bellen, vaak alleenstaanden, vertellen vaak dat ze alleen thuis zijn en dat “de dagen lang zijn”. Er is ook veel angst, blijkt uit een peiling die de bond onder 5400 senioren heeft gehouden. Twee derde van de ondervraagden zegt bijvoorbeeld uit voorzorg niet meer bij anderen op bezoek te gaan.

“Verder hopen we dat mensen naar elkaar blijven omkijken”, aldus Schipaanboord. “Stuur eens een kaartje of bel je opa of oma of oude buurvrouw wat vaker op. Of vraag of jullie samen buiten een wandeling kunnen maken als het weer het toelaat.”

Ook seniorenorganisatie KBO-PCOB roept iedereen op “te blijven omzien naar elkaar”. “Pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk”, zegt directeur Marcel Sturkenboom. Zijn organisatie vindt het een goede zaak dat het kabinet strenger deurbeleid bij supermarkten wil. Ook KBO-PCOB heeft een telefoonlijn voor ouderen die vragen hebben over corona of verlegen zitten om een praatje.

Beide bonden blijven ook pleiten voor het standaard gebruik van mondkapjes in de thuiszorg. Aparte coronamaatregelen voor ouderen vindt de ANBO verder onwenselijk. Daaronder schaart de bond ook het ouderenuurtje in supermarkten.