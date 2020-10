Bij helft van de verpleeghuizen corona sinds begin uitbraak

Sinds het begin van de corona-uitbraak heeft ongeveer de helft van de verpleeghuizen in Nederland te maken gehad met een coronabesmetting of -uitbraak. Dat meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om 1243 verpleeghuizen waar minstens één persoon is besmet. Volgens de Patiëntenfederatie telt Nederland in totaal 2348 verpleeghuizen.

Op dit moment kampen 308 verpleeghuizen met een coronabesmetting, schat het RIVM. Gemiddeld gaat het per verpleeghuis om iets minder dan besmette 12 personen. Het aantal locaties met minstens een bevestigde besmetting is de afgelopen tijd met meer dan 40 procent gestegen, aldus de minister. Ten opzichte van een maand geleden is het aantal verpleeghuizen met een besmetting verdubbeld.

Bij zo’n 10.600 bewoners van verpleeghuizen is corona vastgesteld sinds het begin van de crisis. Daarvan is bijna één op de drie (3140) overleden. In totaal is ongeveer 2,5 procent van de bewoners van verpleeghuizen in Nederland overleden. “Een groot deel van de mensen herstelt gelukkig, mede door de goede verzorging die zij ontvangen”, schrijft De Jonge.