Kabinet gaat reizen naar ‘oranje gebieden’ actief ontmoedigen

Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om mensen te ontmoedigen naar gebieden te reizen waar een oranje reisadvies geldt. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo komt er op de website ‘nederlandwereldwijd.nl’, waar men reisadviezen kan vinden, de boodschap ‘boek geen vakantiereizen naar gebieden met een oranje reisadvies’. De site is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook wordt er advertentieruimte ingekocht op reisvergelijkingssites, waar een verwijzing komt naar de reisadviezen.

Voor automobilisten gaat de minister onder meer social media en navigatieapps inzetten om hen op de maatregelen te wijzen. Daarin worden ook de mogelijke consequenties vermeld als iemand toch gaat, zoals een quarantaine.

Op het spoor wordt geen promotie meer gemaakt voor internationale treinreizen naar bijvoorbeeld Londen of Wenen, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven afgesproken met NS International. Verder gaan “diverse leden van het kabinet” in gesprek met verschillende partijen uit de reis- en vervoersbranche om afspraken te maken over het achterwege laten van promoties voor reizen naar gebieden met een oranje reisadvies. Verder wordt aan verzekeraars gevraagd om informatie hierover onder de aandacht te brengen bij klanten.