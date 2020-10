OM heeft nieuwe belastende communicatie van Rico de Chileen

Het Openbaar Ministerie meent opnieuw een stapel belastende informatie tegen Richard R., alias Rico de Chileen, te hebben binnengehaald. R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie, die zich onder meer zou hebben toegelegd op het plegen van liquidaties. De nieuwe informatie is afkomstig uit een gekraakte pgp-telefoon van een verondersteld lid van de bende van R. Dat zei het OM woensdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen R. in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Met pgp-telefoons (Pretty Good Privacy) kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. In het onderzoek tegen R. zijn al vele berichten door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut leesbaar gemaakt. Daaruit is onder meer gebleken dat R. nauw samenwerkte met de criminelen Ridouan Taghi en Naoufal F. Dit drietal heeft de organisatie volgens het OM geleid. Taghi staat terecht in het liquidatieproces Marengo, F. is tot levenslang veroordeeld in weer een andere zaak.

Uit de nieuwe berichten die aan het dossier zijn toegevoegd, blijkt dat R. niet alleen met criminele kopstukken over liquidaties sprak, maar ook met het lagere echelon, stelt het OM vast.

Tot dusver heeft R. over zijn rol bij moorden gezwegen. Hij werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Hij wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment.

R.’s advocaat Leon van Kleef uitte opnieuw felle kritiek op de werkwijze van het OM. Op een zitting in augustus betichtte justitie de raadsman van een poging tot be├»nvloeding van een getuige. Hij reageerde daar furieus op. Ook in het nieuwe onderzoeksmateriaal lijkt de advocaat een dubieuze rol te spelen, onder meer als leverancier van onderzoeksinformatie aan verdachten. Volgens Van Kleef is het OM bezig met een “geco├Ârdineerde aanval” op zijn kantoor. Ook in het Marengoproces is het optreden van sommige advocaten door justitie uitvoerig ter sprake gebracht. Dat leidde tot veel ophef.

Volgens het OM heeft het de pgp-berichten in de zaak tegen Rico de Chileen louter ingebracht om de verdenkingen tegen hem handen en voeten te geven. “Het bericht is niet door ons opgemaakt, het stond op een telefoon.”

De rechtbank bepaalde dat R. blijft vastzitten tot in elk geval de volgende tussentijdse zitting op 15 december.