Miljarden nodig om Defensie technologisch hoogwaardig te maken

Defensie moet in 2035 een “slimme, technologisch hoogwaardige organisatie” zijn. Dat staat in de toekomstvisie die het ministerie donderdag naar buiten bracht. Om de plannen allemaal uit te voeren is er tot 17 miljard euro structureel extra nodig.

In het stuk schetsen minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser een beeld hoe de krijgsmacht er over vijftien jaar uit moet zien. Het moet slimmer, er moet geld bij en er moet gespecialiseerd worden. Komende kabinetten moeten het gaan invullen.

De dreigingen nemen de komende jaren toe en die worden “diverser, complexer en verontrustender”, zo staat in het document. Met de huidige organisatie kan Defensie deze zaken niet het hoofd bieden. Daarom moet de organisatie op de schop.

Veel wat in het stuk naar voren komt is al ingezet of al aangekondigd. Bijvoorbeeld intensievere samenwerking in Europa. De NAVO blijft net als nu de hoeksteen van het veiligheidsbeleid. Er moet nog meer worden ingezet op technologie en informatie. Drie jaar geleden werd het Defensie Cyber Commando operationeel.

Een groot probleem is het tekort aan personeel. Er staan meer dan 9000 vacatures open. Defensie moet zich anders gaan inrichten, stelt het stuk, maar in de toekomstvisie staat weinig nieuws op dit vlak.

Er wordt niet uitgesloten dat Defensie taken gaat afstoten in het kader van specialisatie. “Specialiseren betekent uiteindelijk dat we ook zaken niet meer gaan doen. Dit is mogelijk als deze taken door onze partners worden overgenomen en vice versa.”

Defensie zou de eigen specialisaties verder moeten “versterken en uitbreiden”. De krijgsmacht “blinkt” op dit moment vooral uit met onder meer de onderzeeboten, de F-35’s, in het cyberdomein, de special forces en de lucht- en raketverdediging.

De koersverandering die in de visie wordt voorgesteld kost veel geld. Om alles goed te doen is structureel 13 miljard tot 17 miljard euro extra nodig. Dat is niet realistisch, weten ook de bewindslieden van Defensie.

Na decennia van bezuinigingen is er de afgelopen jaren weer meer geld voor het leger. Een “mooie vervolgstap” zou zijn als het Nederlandse budget richting het gemiddelde van de Europese NAVO-landen gaat. Nederland bungelt nu onderaan de Europese NAVO-landen wat betreft defensie-uitgaven.