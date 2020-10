Politiek reageert verontrust op busjesbesluit van NOS

Dat NOS-verslaggevers en -technici zo vaak te maken krijgen met bedreigingen dat de omroep heeft besloten de logo’s van de sattelietbusjes te halen, leidt tot geschokte reacties in politiek Den Haag. Verschillende partijen willen actie van het kabinet.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver roept het kabinet op snel in te grijpen. “Verschrikkelijk dat journalisten dusdanig bedreigd worden dat de NOS zich hiertoe genoodzaakt voelt”, zegt hij. “De toenemende polarisatie brengt onze democratie en rechtsstaat in gevaar.”

Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil het kabinet vragen om extra maatregelen. “Dit is echt ontzettend kwalijk! Persvrijheid is als zuurstof voor de democratie. Kritiek mag (heb ik ook wel eens), maar het moet afgelopen zijn met intimidatie, bedreiging en zaaien van wantrouwen.”

“Blijf met je tengels van journalisten af”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. “Journalisten controleren namens ons allemaal de macht en brengen ons soms in moeilijke omstandigheden iedere dag het nieuws. Die mensen moet je niet bedreigen, laat ze hun werk doen.”

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff heeft aangegeven dat bepaalde partijen, waaronder Forum voor Democratie van Thierry Baudet, het wantrouwen in de journalistiek voeden. Baudet voelt zich niet verantwoordelijk. Zelf zegt hij dat het zijn taak als politicus is om “cultuurkritiek” te uiten. “Maar het idee dat dat zou kunnen worden vertaald naar bedreigingen in de fysieke sfeer, is natuurlijk verschrikkelijk, absurd en abject en moet met de felste bewoordingen worden bestreden”, zegt hij tegen EenVandaag.