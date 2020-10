Advocaten: kraken EncroChat was inbreuk op privacy

Het meelezen met communicatie tussen criminelen op het gekraakte EncroChat was onrechtmatig en een inbreuk op de privacy. Dat denken advocaten in verschillende rechtszaken. Ze wijzen vooral naar Europese regelgeving over het verzamelen van data.

Donderdag stelden advocaten kritische vragen in de zaak over coke-import in de Vlissingse haven en vrijdag weer bij de zaak over het vermeende criminele netwerk rond Martien R. uit Oss, die wordt verdacht van drugs- en wapenhandel.

In juli werd bekend dat Franse en Nederlandse rechercheurs EncroChat kraakten en live konden meelezen met alle ontsleutelde communicatie op dat netwerk. Het leverde de politie en justitie een schat aan informatie op over de handel en wandel van criminelen, wel 20 miljoen berichten. Nu, na drie maanden komen meer en meer zittingen voor de rechter waarbij verdachten mede door de EncroChat-kraak zijn opgepakt.

Advocaat Tony Boersma citeerde vrijdag een uitspraak van het Europese Hof van justitie van vorige week dat “een sleepnet alleen mag als er een ernstige dreiging is voor de nationale veiligheid. Een sleepnet mag niet worden ingezet om data te verzamelen in de strijd tegen criminaliteit.’’ Advocaten stellen dat in het onderzoek mensen zijn afgeluisterd, nog voor ze verdachte waren of überhaupt gelinkt aan concrete criminele activiteiten.

Boersma staat Toon R. bij, een neef van de Osse kamper Martien R. Die laatste leidde volgens justitie een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige import van drugs en wapenhandel. Tijdens de grote politieoperatie Alfa, in november vorig jaar op en rond het woonwagenkamp in Oss waar Martien R. woont, werden meer dan tien verdachten gepakt. Toon R. werd in mei van dit jaar als laatste opgepakt, mede doordat hij via EncroChat met medeverdachten sprak. Martien zou geen EncroChat hebben gebruikt, zei zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers.

De rechtbank in Den Bosch besluit vrijdagmiddag over het voorarrest van Martien en Toon R.