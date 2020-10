De Jonge: volg adviezen op, ook zonder verplichting

Dat een aantal coronaregels adviezen zijn en geen verplichting, betekent niet dat we er als land lichtzinnig mee om moeten gaan. Dat benadrukte vicepremier Hugo de Jonge vrijdag op de wekelijkse persconferentie, waar hij inviel voor premier Mark Rutte.

Niet elke maatregel die wordt genomen om corona te bestrijden wordt in de vorm van een wet gegoten, en niet op elke overtreding volgt een boete, aldus De Jonge. “Als de GGD zegt ‘ga met je kont op de bank zitten’, dan ga je met je kont op de bank zitten. Dan doe je dat gewoon”, zo vatte hij zijn oproep samen.

Waarom mensen de coronaregels de afgelopen tijd een stuk minder strak opvolgen dan eerder dit jaar, daar had De Jonge geen eenduidig antwoord op. “Ik ben geen socioloog”. Maar wat waarschijnlijk voor een deel meespeelt, stelde hij voor, zijn de lange discussies die er in de zomer zijn gevoerd over de genomen maatregelen, en of die wel allemaal nodig waren.

Het is nu zaak om de “noodzaak” die mensen in het begin van de crisis voelden, te hervinden. “We moeten schouder aan schouder, eensgezind, dat virus eronder krijgen.”