Koning breekt vakantie af om ophef in de media

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima breken hun vakantie in Griekenland af. Ze laten dat weten via de Rijksvoorlichtingsdienst. “We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het Covid-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Vrijdagmiddag werd bekend dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig naar Griekenland was gevlogen. Het toestel is intussen op de terugweg, zo is de zien op een vliegtuigtracker op internet.