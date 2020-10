‘Nederlandse winkelstraten leger na nieuwe coronamaatregelen’

De strengere coronamaatregelen lijken effect te hebben op de drukte in de winkelstraat. Volgens onderzoekers van Bureau RMC was donderdag sprake van een grote terugloop van het aantal bezoekers. Ze houden al langer gegevens bij over het aantal mensen dat door winkelstraten loopt.

Gekeken naar het gehele jaar is het normaal gesproken op de donderdag gemiddeld 13 procent drukker dan op de woensdag, legt RMC uit. Maar deze donderdag was het juist 7 procent rustiger dan een dag eerder. De onderzoekers merken op dat het wel 11 procent drukker was dan vorige week donderdag, maar dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met het slechte weer van vorige week. “Vergelijken we de drukte van donderdag met die van een jaar eerder dan zien we 65 procent minder bezoekers in winkelstraten.”

Volgens RMC is het winkelgedrag van Nederlanders de afgelopen maanden al structureel veranderd. Zo gaan mensen de laatste tijd veel doelgerichter winkelen in de binnenstad. Ook is lokaal winkelen een stuk populairder en mensen bezochten de laatste maanden massaal de woonboulevards, bouwmarkten en tuincentra. Daarnaast is er in de grote steden juist een relatief sterke afname te zien van de bezoekersaantallen.