Veiligheidsregio onderzoekt ‘truc’ van sterrenrestaurant

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat kijken of de ‘truc’ die een Rotterdams sterrenrestaurant toepast om toch open te kunnen blijven wel is toegestaan. Het sterrenrestaurant Joelia aan de Coolsingel blijft toch mensen ontvangen omdat ze via het naastgelegen Hilton Hotel naar binnen kunnen. Voor 10 euro extra worden ze daar dan als hotelgast geregistreerd.

“We zeggen tegen mensen, zoek de grenzen niet op, net als premier Mark Rutte heeft gezegd. We gaan daarom naar deze constructie kijken”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio naar aanleiding van een bericht in het AD.

Chef-kok Mario Ridder denkt niet dat hij iets verkeerd doet. “Dit valt binnen de regels. Als je hotelgast bent, mag je gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. Dus ook van het restaurant dat een entree via de lobby heeft. Binnen houden we ons uiteraard aan alle maatregelen zoals afstand houden, maximaal dertig mensen en geen alcohol na acht uur ’s avond”, zegt hij tegen de krant.

Vanwege de aanscherping van de coronaregels moest de horeca woensdagavond om 22.00 uur voor vier weken de deuren sluiten.