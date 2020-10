40 procent Nederlanders vindt het leven zinloos bij dementie

Vier op de tien Nederlanders zou het leven verder zinloos vinden als ze dementie krijgen. Van de mensen ouder dan 75, is dat zelfs 45 procent. Dat zegt Alzheimer Nederland, dat representatief onderzoek heeft laten doen onder meer dan 1100 Nederlanders van 45 jaar en ouder. Naar de mate van dementie waarbij de deelnemers niet meer verder zouden willen, is niet gevraagd.

Het beeld dat Nederlanders van de ziekte hebben, is dus in ieder geval erg heftig, aldus Alzheimer Nederland. Ruim 53 procent is er dan ook bang voor. Maar intussen wordt de ziekte toch onderschat.

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij de vrouwen, van wie zelfs één op de drie kans maakt, is dementie volgens de organisatie doodsoorzaak nummer één, boven andere ziektes als hartfalen en borstkanker. Toch schat de helft van de vrouwen de kans zelf dementie te krijgen laag in en zijn ze banger voor bijvoorbeeld borstkanker.

Dat is tegenwoordig in veel gevallen te genezen, maar dementie geeft uiteindelijk nog altijd een dodelijke afloop. Alzheimer Nederland is inmiddels een fondsenwervingscampagne begonnen om de ziekte te kunnen bestrijden. Nederland is zich nog onvoldoende bewust hoe urgent het is om te investeren in dementie-onderzoek, zegt de organisatie. Dit onderzoek is echt heel erg nodig om het tij te keren in de toekomst, aldus een woordvoerster.