75 jaar VN: in heel Nederland kleuren gebouwen blauw

In aanloop naar de verjaardag van de Verenigde Naties (VN) zaterdag kleuren gebouwen door heel Nederland deze week blauw. Daarmee wordt in het hele land 75 jaar VN gevierd.

Net na de Tweede Wereldoorlog werd de VN opgericht, met als idealen internationale solidariteit en de gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid. Zaterdag wordt het 75-jarig bestaan van de VN gevierd, een belangrijke mijlpaal volgens burgemeester van Den Haag Jan van Zanen. “Juist in deze moeilijke tijden is het waardevol om stil te staan bij het belang van internationale samenwerking,” zegt hij.

Met 75 persoonlijke verhalen wordt zaterdag vanuit het Vredespaleis in Den Haag stilgestaan bij inspanningen voor vrede of medemenselijkheid. In samenwerking met onder andere het Nationaal Comité 4 en 5 mei verzorgt de NOS, ook vanuit het paleis, een tv-uitzending over de geschiedenis en de waarden van de VN.

In aanloop naar de verjaardag worden vanaf maandag tijdens de schemering en in de nacht onder andere de fontein van de Hofvijver in Den Haag, de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en het Eye Filmmuseum in Amsterdam in blauw licht gezet.