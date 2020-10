Dierenwelzijnclubs: paling nog onvoldoende bedwelmd voor slacht

Dierenwelzijnsorganisaties slaan in een brief aan het kabinet alarm over kweekpalingen die nog steeds zonder verdoving zouden worden gedood. Verdoven is sinds enige tijd verplicht.

De briefschrijvers verwijzen naar een stuk van de voedsel- en warenautoriteit NVWA waarin staat: “In 2019 zijn 16 inspecties uitgevoerd voor het doden van paling. Van de 16 inspecties bleek dat in 11 bedrijven paling werd gedood. In 7 van de 11 werd paling voorafgaand aan het doden elektrisch bedwelmd; in 4 gevallen vond geen bedwelming plaats.”

Compassion in World Farming Nederland (CIWF) roept, samen met andere organisaties, verantwoordelijk minister Carola Schouten op de slacht per direct te staken als kwekerijen de bedwelming nog steeds niet op orde hebben.

De Nederlandse Vereniging van Viskwekers NeVeVi reageert verbaasd op de oproep. Er is haar niets van overtredingen bekend. Van haar tien leden die paling kweken, doden er zes de vissen zelf nadat ze bedwelmd zijn. Vier anderen leveren levende paling aan handelaren, maar ook handelaren doden volgens de vereniging alleen bedwelmde palingen.

Bij NeVeVi en bij NeVePaling, de branchevereniging van de palinghandelaren en -verwerkers, is volgens eerstgenoemde organisatie 90 procent van de ondernemingen aangesloten. Als blijkt dat er niet bedwelmd wordt, worden leden geroyeerd, aldus de zegsman van NeVeVi. De vereniging stelt ook zelf voorop te hebben gelopen met het ontwikkeling van de benodigde apparatuur.

De dierenwelzijnsorganisaties vragen zich intussen ook af of de effectiviteit van de bedwelming wel effectief is. De NeVeVi zegt dat de palingen hersendood worden gemaakt, maar dat ze daarna nog wel bewegingen kunnen maken, waardoor het lijkt of ze nog leven.