Personeelsuitval bij bijna 6 op de 10 huisartsenpraktijken

In bijna zes op de tien huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte of doordat ze thuis in quarantaine zaten. Ruim 20 procent van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging op basis van een peiling onder haar leden.

In veruit de meeste gevallen konden collega’s de uitval tot nu toe opvangen. De LHV pleit voor de inzet van sneltesten bij huisartsen om zichzelf en personeel snel te kunnen testen. “Anders heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de continuïteit van huisartsenzorg. We hebben elke zorgprofessional hard nodig om te voorkomen dat patiënten lang moeten wachten tot ze zorg krijgen”, zegt de koepelorganisatie.

De LHV waarschuwde eind vorige maand al dat de continuïteit van de huisartsenzorg in de knel komt als gevolg van de coronapandemie.