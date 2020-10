Inspectie: commerciële teststraten helpen, maar let goed op

Commerciële teststraten dragen bij aan de bestrijding van het coronavirus, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar je kunt er als klant “niet automatisch van uitgaan” dat ze allemaal even betrouwbaar zijn. De inspectie ziet momenteel op veel plaatsen in het land testlocaties verrijzen waar mensen zich buiten de GGD om op het coronavirus kunnen laten testen, doorgaans met een sneltest.

De commerciële initiatieven “ontlasten de GGD-testlocaties omdat zij een snelle voor-screening kunnen doen”, aldus de inspectie. Die vindt het wel belangrijk dat testen altijd worden afgenomen door zorgprofessionals en dat bij testlocaties altijd een arts betrokken is. “Deze arts is verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldigheid van het testen.” Aanbieders kunnen hiervoor bijvoorbeeld een bedrijfsarts inschakelen.

Klanten krijgen het algemene advies van de inspectie zich goed te informeren over een testaanbieder. “Controleer of er een arts betrokken is, de testen CE-gemarkeerd zijn en een zorgprofessional de testen uitvoert. Als je klachten hebt die wijzen op besmetting met het coronavirus, laat je dan altijd testen bij een GGD-testlocatie”, aldus de IGJ.

Mensen die uit een sneltest een positieve uitslag krijgen, moeten zich daarna alsnog melden bij de GGD voor een zogeheten PCR-test, benadrukt de IGJ. Alleen zo kan volgens de inspectie met voldoende zekerheid worden vastgesteld of iemand is besmet. Wie een negatieve uitslag krijgt van een sneltest, moet bij klachten alsnog thuisblijven.