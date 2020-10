Ombudsman: betrek Groningers meer bij versterkingsoperatie huizen

Groningers met aardbevingsschade aan hun woning, moeten meer betrokken worden bij de beslissingen over versterking van de gebouwen. Die oproep doet de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Volgens de ombudsman willen de Groningers betrokken worden bij wat er speelt en wat er staat te gebeuren en zouden zij graag een voortvarender aanpak zien van de versterkingsoperatie. Hij sprak in september met inwoners van het gebied in Groningen waar de gaswinning plaatsvindt. De aardbevingen zijn het gevolg van jarenlange gaswinning.

“Ik hoorde in alle gesprekken: ‘Het is mijn huis en mijn leven; mijn geld, mijn verleden en toekomst zitten daarin, daar wil ik zelf zeggenschap over’. Ook al ben ik minder chagrijnig over de voortgang dan eerder dit jaar, er moet nog wel heel veel gebeuren”, aldus Van Zutphen.

Van Zutphen raadt de minister aan om bewoners actief op de hoogte te houden, duidelijk te zijn over het proces, de spelregels niet tussentijds te veranderen in het nadeel van bewoners en te doen wat ze belooft. En: “Geef iedere bewoner zelf de keuze over de mate en de manier van versterking; het is zijn of haar huis. Bied inwoners een helpende hand en houd daarbij rekening met de mogelijkheden van de inwoner.”

In september oordeelde Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat het tempo waarin de gebouwen worden versterkt onacceptabel laag was, omdat Groningers in een mogelijk onveilig huis leven. Het wachten, de onzekerheid en de voortdurende bevingen leiden bij een een deel van de bewoners tot stress en gezondheidsklachten, stelde de toezichthouder.