6 jaar cel en tbs voor vader die dochter (8) doodde in ziekenhuis

De vader van de 8-jarige Diya die om het leven is gebracht in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat Steve B. (42) uit Hoogvliet op 15 maart vorig jaar zijn dochtertje in het ziekenhuis heeft gedood. Dat zou zijn gebeurd door haar met een schaar in de borst te steken en haar te smoren met een hand op haar mond. Het meisje werd daarna achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie.

Tijdens psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum is vastgesteld dat de verdachte last had van een persoonlijkheidsstoornis en een waanstoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De vader had last van waanbeelden en was deels de grip op de realiteit kwijt. Hij was daardoor overtuigd geraakt dat hij zijn dochtertje moest beschermen tegen een pedofielennetwerk.

De vader bekende de dood aanvankelijk bij de politie, maar tijdens de zitting zei hij dat hij zich het fatale moment niet meer kon herinneren. “Of u het zich kan herinneren is voor de bewijsvoering niet interessant”, legde de rechter uit. “U had een schaar bij u met daarop het bloed van Diya en u zegt dat er niemand anders bij was. Ook uw eerste reactie bij politie, tegen wie u zei ‘doe mij de handboeien maar om’, was veelzeggend.”

De rechtbank gaat uit van doodslag en niet van moord, omdat er geen sterke aanwijzingen zijn voor een vooropgezet plan. “Uiteindelijk heeft u Diya gedood in een opwelling. Dat betekent doodslag”, aldus de rechter, die haar dood schokkend en gruwelijk noemde en een gebeurtenis die veel leed heeft gebracht. “Er zijn nauwelijks zaken vergelijkbaar met deze intrieste zaak.”

De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. De rechtbank vindt tien jaar te hoog. De eis houdt volgens de rechtbank onvoldoende rekening met de omstandigheden. “In uw voordeel hebben we meegewogen dat u op uw manier geprobeerd heeft hulp te zoeken.” Een andere reden om B. een lagere celstraf op te leggen is de verwachting dat de tbs in zijn geval heel lang gaat duren.

B. wilde na afloop van de uitspraak meteen in hoger beroep. Daarvoor moet hij zich tot zijn advocaat wenden, gaf de rechtbankvoorzitter aan.