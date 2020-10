Van Dissel, Bruls en Putters schuiven aan bij overleg ministers

RIVM-baas Jaap van Dissel, burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van de veiligheidsregio’s en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn aangeschoven bij de overleggen die ministers voeren over de coronacrisis. Vrijdag is een extra ministerraad ingelast in verband met de coronacrisis.

Het aantal besmettingen blijft nog steeds oplopen, ondanks de striktere maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd. Normaliter komt het kabinet niet bijeen tijdens het herfstreces van de Tweede Kamer.

Het overleg is onder meer in kleinere groepen ministers om de vele aspecten van de coronacrisis te bespreken. Daarna is er een echte ministerraad. Premier Mark Rutte houdt na afloop zijn wekelijkse persconferentie, naar verwachting halverwege de middag.

De afgelopen dagen klinkt een roep om nog stevigere maatregelen, zoals een strenge, korte lockdown. De veiligheidsregio Twente pleitte daar donderdag voor, evenals het Red Team, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis.

Volgens het Red Team probeert de overheid met de huidige coronastrategie een balans te vinden tussen “een open samenleving en het minimaliseren van gezondheidsschade”, maar is dat bijna niet te doen. “Het risico ervan is dat Nederland slachtoffer wordt van een jojo-effect van verwerven en inleveren van vrijheden, met als dieptepunt terugkerende lockdowns”, stellen de wetenschappers in hun advies.