‘Voor alle bedrijven rondom Schiphol is toekomst somber’

Tienduizenden banen gaan waarschijnlijk verloren op en rondom Schiphol. Minister van Financiën Wopke Hoekstra verwacht dat “ondanks de forse steunpakketten van de overheid er nog zware klappen zullen vallen” in de luchtvaart en bij toeleveranciers. “Hoe somber dat ook is, als de vliegtuigen nog langer aan de grond blijven staan, heeft dat veel effect op alle bedrijvigheid rondom Schiphol en moeten we rekening houden met faillissementen en het verlies van banen.” Het gaat dan om onder meer toeleveranciers, de winkels en horeca op de luchthaven en taxichauffeurs.

De minister wijst erop dat het belangrijkste is dat de overheid doorgaat met die “hele forse steunpakketten die toegankelijk zijn voor vrijwel alle bedrijven”. “Het is natuurlijk geen toeval dat bijvoorbeeld KLM bovenaan dat lijstje staat van bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling”, aldus Hoekstra. “Daarnaast zijn we met KLM in gesprek over een lening.”

“Zeker als we nog langer met dit virus te maken hebben, kunnen we faillissementen in het komende jaar niet voorkomen”, zei Hoekstra. “Bij sectoren die voor lange tijd last zullen hebben van deze crisis, moet dus gekeken worden of mensen zich kunnen omscholen.” Het omscholen moet dan per sector bekeken worden, afhankelijk van hoe lang een sector nog door kan gaan.

Op de vraag of er niet een nieuwe zak geld nodig is om te voorkomen dat tienduizenden mensen straks op de bank zitten, verwijst Hoekstra naar de tientallen miljarden die de overheid al uittrekt om zoveel mogelijk banen te behouden. “We kunnen helaas niet alle bedrijven in leven houden. Het is wel zo dat hoe slechter het gaat met een bedrijf, hoe meer die gebruik kan maken van de regelingen”, aldus de minister.